İsviçre Ordusu eski sığınakları silahlandırıyor

İsviçre Ordusu, 2018’de hizmet dışı bırakılan eski savaş sığınaklarını tekrar devreye almak için kapsamlı bir proje başlattı. Savunma Bakanlığı’na bağlı Armasuisse kurumu, modern koşullara uygun savunma üsleri oluşturmak amacıyla özel sektörden teknik çözümler arıyor. 1960 ile 2003 yılları arasında inşa edilen 112 savaş sığınağının önemli bir bölümü, gerektiğinde ülke sınırlarını ya da stratejik ulaşım hatlarını savunmak için kullanılmıştı. Ancak 2018’de dönemin Savunma Bakanı Ueli Maurer’in “Reduit konsepti sona erdi” açıklamasıyla birlikte bu tesislerin çoğu ya satıldı ya da terk edildi. Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ardından bu kararın yeniden gözden geçirildiği anlaşılıyor.

ARMASUİSSE’TEN YENİLİKÇİ SAVUNMA ARAYIŞI

Ordu, terk edilmiş bu tesisleri modern elektronikle donatılmış, yüksek korumalı savunma düğümlerine dönüştürmek istiyor. Armasuisse, Simap adlı kamu alım platformunda bu projeye yönelik bir fizibilite çalışması ilan etti. Amaç; yeni inşaatlardan kaçınarak, mevcut altyapıyı kullanıp, en az personelle kısa sürede operasyonel hale getirilebilecek bir sistem kurmak. Armasuisse, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, start-up’ların ve üniversite kaynaklı teknolojik girişimlerin bu çalışmaya dahil olmasını istiyor. Projenin teknik hedefleri net: En az 10, tercihen 30 kilometreye kadar kara hedeflerine ve 10 kilometreye kadar alçak irtifa hava hedeflerine etkili atış yapabilecek sistemler aranıyor.

HÜKÜMETİN KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

İsviçre Federal Konseyi, 2022 yılında yapılan bir önergeyi reddetmişti. Dönemin Savunma Bakanı Viola Amherd, “Şu anda bu tesislerin yeniden devreye alınmasını gerekli görmüyoruz” demişti. Ancak bir yıl sonra, İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Süssli farklı bir açıklama yaptı: “Bu sığınakların önemli bir bölümü gayet sağlam durumda. Parlamento onay verirse kısa sürede yeniden kullanılabilirler.”

Bu kapsamda, tesislerin ilk aşamada cephanelik ya da asker barınma alanı olarak kullanılması, sonraki aşamalarda ise silahlandırılmaları planlanıyor. Ancak asıl dönüşüm için meclisin yeniden onay vermesi gerekiyor.

Thomas Süssli’nin ifadesiyle, bu tesislerin modern savaş koşullarında hâlâ stratejik önemi var. Süssli, “Bu tür korunaklı yapıları yok etmek için doğrudan isabet eden bir saldırı gerekir” diyerek, sığınakların hâlen caydırıcılığa katkı sunduğunu vurguluyor.

İsviçre ordusunun bu hamlesi, Avrupa'da yeniden yükselişe geçen askeri savunma politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna’daki gelişmelerin ardından, pek çok ülke gibi İsviçre de silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Bu dönüşümün maliyeti henüz açıklanmadı, ancak yalnızca altyapı çalışmaları için bile milyonlarca dolarlık bir harcama yapılması bekleniyor.