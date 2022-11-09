9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsviçre: Rus casuslara karşı koymaya hazırız

İsviçre: Rus casuslara karşı koymaya hazırız

İsviçre, Rus casusları topraklarından uzak tutmak için gerekirse harekete geçebileceği konusunda uyardı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 23:36
Takip Et

İsviçre: Rus casuslara karşı koymaya hazırız

İsviçre: Rus casuslara karşı koymaya hazırız
+
Aa
-

İsviçre Federal İstihbarat Servisinin yayımladığı tehdit değerlendirme raporunda, Batı ülkeleri ile Rusya-Çin arasında genişleyen büyük boşluğun casusluk faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

Raporda, İsviçre'nin gerekirse Rus casusları topraklarından uzaklaştırmak için harekete geçebileceği belirtildi.

İsviçre'nin, Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları nedeniyle "kötüye giden" siyasi güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, Avrupa'da savunma ve güvenlik işbirliğinin İsviçre için daha önemli bir hale gelebileceği kaydedildi.

Raporda, "Cenevre, casusluk faaliyetleri için bir sıcak nokta olmaya devam ediyor" ifadesine yer verilerek, ülkede mevcut etnik ve dini azınlık üyelerinin, İsviçre Federal İstihbarat Servisi tarafından izlendiği ifade edildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
3
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
5
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
6
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
7
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu
﻿3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu
﻿3 mahallenin bağlantısını sağlayan yolun yarısını nehir yuttu
﻿Pendik’te bir polis memuru intihar etti
﻿Pendik’te bir polis memuru intihar etti
﻿Pendik’te bir polis memuru intihar etti
﻿İran'dan İngiltere'ye tehdit mesajı
﻿İran'dan İngiltere'ye tehdit mesajı
﻿İran'dan İngiltere'ye tehdit mesajı
﻿Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş
﻿Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş
﻿Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.