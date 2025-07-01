İsviçre üretim sektöründe umut veren canlanma

Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre üretim sektöründe umut veren canlanma

İsviçre imalat sanayisi, uzun süreli daralmanın ardından haziran ayında dikkat çekici bir toparlanma göstererek sektörde istikrara doğru önemli bir adım attı.

İsviçre'de procure.ch tarafından açıklanan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI, mayıs ayındaki 42.1 seviyesinden haziranda 49.6'ya yükselerek piyasa beklentilerini önemli ölçüde aştı. Bu artış, sektörün yılın başlarındaki seviyelerine döndüğünü gösteriyor. Her ne kadar endeks 30 aydır 50 puanlık büyüme eşiğinin altında kalsa da, bu keskin toparlanma sektördeki iyileşme sinyallerini güçlendiriyor.

Ekonomistler, toparlanmanın arkasındaki ana faktörün sipariş birikimindeki 14.5 puanlık artışla 50.4'e ulaşması olduğunu belirtiyor. Üretim göstergesi 7.3 puan artarak 49.7'ye, satın alma miktarı 6.6 puan yükselerek 44.1'e, tedarikçi teslim süreleri 4.6 puan artışla 56.4'e ve istihdam 4.1 puan artarak 47.7'ye çıktı. Buna karşılık, satın alma fiyatları 1.3 puan düşüşle 47.1'e gerilerken, satın alma stokları 1.9 puan azalarak 40.1'e ve bitmiş mal stokları 0.5 puan düşüşle 42.7'ye indi. Ekonomistler, bu gelişmelerin İsviçre ekonomisi için olumlu bir işaret olduğunu ve küresel ticaret koşullarının iyileşmeye başladığını gösterdiğini ifade ediyor.

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