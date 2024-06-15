İsviçre yıktı geçti. Macarlar kahroldu

Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayan EURO 2024 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

A Grubu'nda bulunan İsviçre ve Macaristan Köln Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelede İsviçre rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 12'de Kwadwo 45'te Aebischer ve 90+2'te Embolo kaydetti. Macarların tek golü ise 66'ta Varga'dan geldi.

Bu sonuç ile birlikte Almanya averaj farkıyla liderliğini korurken İsviçre 2. oldu. Henüz puanları bulunmayan Macaristan 3. İskoçya ise 4. sırada yer aldı.