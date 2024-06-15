İsviçre yıktı geçti. Macarlar kahroldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre yıktı geçti. Macarlar kahroldu

EURO 2024 A Grubu'nda İsviçre Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayan EURO 2024 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

A Grubu'nda bulunan İsviçre ve Macaristan Köln Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelede İsviçre rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

036769e879c34914addc21ec07e13d7e.jpg

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 12'de Kwadwo 45'te Aebischer ve 90+2'te Embolo kaydetti. Macarların tek golü ise 66'ta Varga'dan geldi.

Bu sonuç ile birlikte Almanya averaj farkıyla liderliğini korurken İsviçre 2. oldu. Henüz puanları bulunmayan Macaristan 3. İskoçya ise 4. sırada yer aldı.

İlgili Haberler
Altın Kızlar yıkıldı. Çin son nefeste kazandı
Acun Ilıcalı ikiye böldü
Son Haberler
Yılmaz Vural yıktı geçti Spor
Yılmaz Vural yıktı geçti
Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek Keşfet
Kediler hakkında bilmeniz gereken 50 gerçek
Sınıfta kalan öğrencileri sevindirecek gelişme. Bakan Tekin sinyali verdi Gündem
Sınıfta kalan öğrencileri sevindirecek gelişme. Bakan Tekin sinyali verdi
Ofise giren davetsiz misafir korku saçtı! İtfaiye ekibi seferler oldu Gündem
Ofise giren davetsiz misafir korku saçtı! İtfaiye ekibi seferler oldu
Kontrolden çıkan TIR şarampolde askıda kaldı Gündem
Kontrolden çıkan TIR şarampolde askıda kaldı
THY ‘Baruthane Pilavcısı'nı kara listeye aldı Magazin
THY ‘Baruthane Pilavcısı'nı kara listeye aldı