26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Balotelli İsviçre'de neye uğradığını şaşırdı: Tribünde formasını yaktılar

Balotelli İsviçre'de neye uğradığını şaşırdı: Tribünde formasını yaktılar

İsviçre'de Balotelli'ye flaş tepki geldi. Yıldız futbolcu neye uğradığını şaşırdı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:57
Takip Et

İsviçre'de Balotelli'nin forması yakıldı

Balotelli İsviçre'de neye uğradığını şaşırdı: Tribünde formasını yaktılar
+
Aa
-

İsviçre'nin Sion ekibinde forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli, takımının taraftarlarından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.
İsviçre Ligi'nin 22. haftasında Sion'un kendi sahasında St. Gallen'e 4-0 mağlup olması, taraftarları çok sinirlendirdi. Takıma yoğun tepki göstere taraftarlar en büyük protestoyu ise İtalyan yıldız Mario Balotelli'ye yaptı.
TRİBÜNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Tribünlerde, Mario Balotelli'nin giydiği 45 numaralı forma ateşe verilirken, yıldız oyuncu için "Ya bu forma için savaş ya da git" tezahüratları yapıldı.

Sion'un sezon başında Adana Demirspor'dan transfer ettiği 32 yaşındaki Mario Balotelli, bu sezon Sion formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol kaydetti. 10 takımın bulunduğu İsviçre Süper Ligi'nde Sion, 9. sırada bulunuyor.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
1
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
2
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
3
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
5
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
7
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Kanser hastasıydı. Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Hatay'da pazar ayininde depremzedeler için dua edildi   
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
﻿Hangi besinler buzdolabında saklanmamalı? Buzdolabında besin değeri bozulan yiyecekler neler?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.