İsviçre’de barınma krizi: Kiralar fırladı

İsviçre, modern tarihinde benzeri görülmemiş bir barınma kriziyle mücadele ediyor. Ülkede kiralar rekor seviyelere çıkarken, yeni konut inşaatları neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Hızla artan nüfus, arz yetersizliğiyle birleşince kira fiyatları çoğu vatandaş için karşılanamaz hale geldi. Ekonomistler, kiraları karşılayabilmek için bugünden tasarruf etmeye başlanması gerektiğini vurguluyor.

İNŞAATLAR YETERSİZ, TALEP PATLAMIŞ DURUMDA

2020 ile 2024 yılları arasında İsviçre’de her 100 yeni yerleşene karşılık yalnızca 52 yeni konut inşa edildi. Bu oran, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en düşük seviye. Oysa 1980’lerde bu rakam 100’ün üzerindeydi. Bu fark, barınma krizinin temel nedenlerinden birini oluşturuyor. Üstelik artan inşaat maliyetleri, katı yasal düzenlemeler ve halktan gelen itirazlar bu süreci daha da yavaşlatıyor.

“YEŞİL ALANLARDA İNŞAAT KOLAYDI, AMA ARTIK MÜMKÜN DEĞİL”

2014’te yürürlüğe giren yeni imar yasasıyla birlikte, imara açık olmayan alanlarda yapılaşma neredeyse imkânsız hale geldi. Bunun yerine mevcut yerleşim alanlarında yoğunlaştırılmış yapılaşma teşvik ediliyor. Ancak bu yeni sistem ciddi zorluklar barındırıyor. Raiffeisen İsviçre Başekonomisti Fredy Hasenmaile, eski sistemde yeşil alanlarda bina inşa etmenin ucuz ve hızlı olduğunu, şimdiyse aynı sürecin yıllar sürdüğünü belirtiyor.

Zürih’te yalnızca gürültü yönetmeliklerinin sıkılaştırılması nedeniyle 2024 yılı içinde 3000 konut projesi rafa kaldırıldı. Ülke genelinde ise inşaat yatırımları son altı yıldır aralıksız düşüşte. 2024’te bir önceki yıla göre 5000 daha az konut inşa edildi.

YOĞUNLUK ARTTIKÇA TEPKİLER DE BÜYÜYOR

Yoğunlaştırma politikası teoride mantıklı görünse de pratikte pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Yeni bina yapılabilmesi için öncelikle mevcut yapılar yıkılmak zorunda kalıyor. Bu da net yeni konut sayısını azaltıyor. 2024’te Zürih Kantonunda 7500 yeni konut inşa edildi, ancak 2100 bina yıkıldığı için net artış yalnızca 5400 konutla sınırlı kaldı.

Daha sık yerleşim, daha fazla komşu demek. Bu da itiraz sayısının artmasına yol açıyor. Yüksek Mahkeme kararları, bireysel itiraz haklarını güçlendirmiş durumda. Bu nedenle inşaatlar daha sık yasal süreçlere takılıyor.

YATIRIMCILAR ÇEKİLİYOR

Önceden konut projelerinin yüzde 40’ını oluşturan özel yatırımcıların oranı günümüzde yarı yarıya düşmüş durumda. Artık bir aile hafta sonları dostlarıyla toplanıp müstakil ev inşa edemiyor. Katı imar düzenlemeleri, yüksek kalite standartları ve zaman kısıtlamaları, bu tür projeleri sıradan insanlar için imkânsız hale getiriyor.

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KİRALAR REKOR KIRIYOR, MAAŞLAR YETİŞEMİYOR

2024 sonunda İsviçre nüfusu 9 milyon sınırını aştı. Bu artışın büyük kısmı göçle gerçekleşti. 2040’a kadar nüfusun 10 milyonu geçeceği öngörülüyor. Ancak yeni konutlar olmadan bu insanlar nerede yaşayacak?

Ekonomist Andreas Loepfe’ye göre kiraların artışı durmayacak. Hatta önümüzdeki on yıl içinde kira artışlarının bugünden hayal bile edilemeyecek seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşların bugünden tasarruf yapması gerektiğini vurguluyor.

SOKAK PROTESTOLARI VE UMUTSUZLUK

Konut sıkıntısı öylesine büyük ki bazı ev sahipleri evlerini açık artırmayla kiraya veriyor. Örneğin Zürih yakınlarındaki Adliswil’de bir ev, aylık en az 4700 dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı. En yüksek teklifi veren evi kiraladı. Bu, piyasadaki çaresizliğin en açık göstergelerinden biri.

Zürih, Bern, Basel ve Lozan gibi büyük şehirlerde halk sokaklara döküldü. Kira fiyatlarının maaşlardan daha hızlı artması yaşam standartlarını tehdit ediyor.

REGÜLASYONLAR YETMİYOR, KÖKLÜ ÇÖZÜM GEREK

Şehir yönetimleri kira koruma yasaları gibi düzenlemelerle durumu iyileştirmeye çalışıyor ancak bu sadece semptomları tedavi etmeye yarıyor. Wüest Partner’den Robert Weinert’e göre asıl sorun, yeterli konut olmaması. 2025’te beklenen küçük bir toparlanma bile geçmiş kaybı telafi etmeye yetmeyecek.

Yeni planlanan konut sayısı hâlâ on yıl öncesinin seviyesinde. Büyük bir inşaat hamlesi olmadan krizin çözülmesi mümkün görünmüyor.

GELECEK BELİRSİZ: UMUT MU, PLAN MI?

Uzmanlara göre İsviçre’nin yoğunlaştırma stratejisinin tam olarak işler hale gelmesi iki ila üç yıl sürecek. Ancak sistemin düzgün çalışması belki on yılı bulacak. Bu süreçte kiracılar belirsizlik içinde kalacak.

Kira artırımları devam ederken, çözüm ya nüfus artışının yavaşlatılması ya da büyük ölçekli yeni projelerin hızla devreye alınması olabilir. Ancak bu da yıllar sürecek bir süreç. O zamana kadar halkın yapabileceği tek şey kaldı: tasarruf etmek, sabırlı olmak ve hükümetin gerçekçi adımlar atmasını ummak.