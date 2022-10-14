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İsviçre'de ‘burka’ yasağını delenler için ceza teklifi

İsviçre'de hükümet, geçen yıl halk oylamasıyla kabul edilen burka yasağını ihlal edenlerin 1000 İsviçre frangına kadar para cezasına çarptırılması teklifinde bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 04:25
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İsviçre'de ‘burka’ yasağını delenler için ceza teklifi

İsviçre'de ‘burka’ yasağını delenler için ceza teklifi
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İsviçre'de iktidar koalisyonundaki İsviçre Halk Partisi, kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatacak şekilde giyinenlere para cezası getirmeyi mümkün kılan tasarıyı Federal Parlamentoya sundu.

Yasağı ihlal edenler için 1000 franga (yaklaşık 18 bin 550 Türk lirası) kadar para cezası verilmesi teklif edildi.

Tasarı metninde, söz konusu teklifin kamu güvenliğini sağlamak üzere yapıldığı, asıl amacın para cezası vermek olmadığı belirtildi.

Para cezası teklifine karşın tasarıda burka yasağının "yolcu uçakları, diplomatik binalar ve ibadethanelerde kaldırılması" teklifi de yer aldı.

Federal Parlamento, ilerleyen günlerde tasarıyı milletvekillerinin oylarına sunacak.

İsviçre'de kamuya açık alanlarda burka giyilmesinin yasaklanması için 7 Mart 2021'de halk oylaması yapılmıştı. Burka yasağı, yüzde 51,2 oyla kabul edilmişti. (AA)

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