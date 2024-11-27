İsviçre'de derbi alarmı

Zürich’teki son derbi, hem futbol hem de taraftarlar açısından unutulmaz anlara sahne oldu. FC Zürich ve Grasshoppers taraftarları, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, saha dışında da adından söz ettirdi. Hardbrücke’deki S-Bahn saldırısı ve çalınan pankart gibi olaylar, polis ve güvenlik güçlerini alarma geçirmişti.

Bugün, her iki takımın taraftar grupları, 30 Kasım’daki derbi öncesinde aynı bölgede, Josefwiese’de toplanma kararı aldı. FCZ taraftarları, saat 16:30’da Josefwiese’de toplanmayı planlarken, GC taraftarları ise aynı saatte orada olacaklarını açıkladı. Bu durum, taraftarlar arasında gerilimi artırma riski taşıyor.

Josefwiese, aslında GC taraftarlarının geleneksel buluşma noktası. Normalde FCZ taraftarları, Letzigrund civarındaki tramvay istasyonlarında veya Bäckeranlage gibi bölgelere yöneliyor. Ancak bu sefer FCZ’nin Josefwiese’yi seçmesi, büyük bir provokasyon olarak değerlendiriliyor. Bu da her iki tarafın güvenlik güçleriyle ciddi bir çatışmaya girmesine yol açabilir.

İlk bakışta, FCZ’nin GC taraftarlarının bölgesine girmesi, FCZ'nin şehri tamamen kontrol ettiğini gösterme çabası gibi görünüyor. Ancak bu durum, yalnızca taraftarlar arasında değil, polis ve güvenlik güçleri arasında da gerginliği arttırıyor.

Zürich Şehir Polisi, her iki taraftar grubunun Josefwiese'de buluşmalarını engelleme kararı aldı. Polis, taraftarları doğrudan stadyuma gitmeye teşvik ediyor ve herhangi bir buluşmayı engellemeyi hedefliyor. Ayrıca, kanton polisi ve ulaşım polisi de olası çatışmalar için hazırlık yapıyor. Derbinin güvenlik açısından büyük bir test olacağı tahmin ediliyor.

Taraftarlar, polis ve futbol kulüpleri arasındaki bu gerilim, derbiye dair belirsizliği ve potansiyel tehlikeleri daha da arttırıyor. Her şey, taraftarların polis yasaklarına uyup uymayacağına bağlı olarak şekillenecek.