İsviçre'de emeklilik harcamaları skandalı

İsviçre hükümetinin basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu maliyetler dört milyar avrodan fazla fazla tahmin ediliyordu. Açıklamanın devamında da belirtildiği gibi "finansal beklentileri hesaplama modelinde" 4,2 milyar avroya eşdeğer hatanın sorumlusu iki hatalı matematik formülü oldu.

İsviçre Federal Sosyal Sigorta Dairesi, bu yıl emeklilik sistemine yapılan harcamaların muhtemelen "hesaplanandan yaklaşık dört milyar frank daha düşük" olacağını söyledi. Bu yaklaşık yüzde altılık bir farka işaret ediyor.

Federal Ofise göre, yanlış hesaplamanın nasıl ortaya çıktığını belirlemek için artık bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor.

Hesaplama hatası, sol partiler ve sendikalar için emeklilik reformunu bir kez daha sert bir şekilde eleştirmesine sebep oldu.

Eylül 2022'nin sonunda referandum yoluyla kabul edilen emeklilik reformunda alınan tedbirler uyarınca kadınların emeklilik yaşının 65'e çıkarılırken emeklilik fonuna daha fazla para kazandırmak için KDV'de de artırılmasına gitti.

İsviçre nüfusunun çoğunluğu az farkla reformun uygulanması yönünde oy kullanmıştı. Ülkenin en büyük çalışan örgütü olan İsviçre Sendikalar Federasyonu (SGB), bu sonucun artık sorgulanması gerektiğini söyledi. SGB tarafından yapılan açıklamada "Olumsuz korku senaryolarıyla federal hükümet emeklilik politikasını önemli ölçüde etkiledi ve sosyal yardımların kesilmesi yönünde büyük baskı uyguladı" diye eleştirdi.

Hesaplama hatasının ortaya çıkmasının ardından Yeşiller Partisi, oylamaya yönelik itirazı incelemek istediğini açıkladı. Sosyal Demokratlar da dehşete düştüklerini belirterek referandumun tekrarlanması çağrısında bulundular.