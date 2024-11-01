İsviçre'de enflasyonun düşüşü sürüyor

İsviçre’de yıllık enflasyon oranı Ekim 2024’te %0,6’ya gerileyerek Haziran 2021’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu oran, Eylül ayındaki %0,8’lik enflasyon oranının ve %0,8’lik tahminlerin altında kaldı. Konut ve enerji enflasyonu %3,5’ten %3,6’ya düşerken, ulaşım fiyatları %2,7’den %2,3’e geriledi. Gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları ise %0,2’den %0,3’e yükseldi. Ev eşyaları ve hizmetler %3,5’ten %2’ye, giyim ve ayakkabı %1,3’ten %1’e, sağlık hizmetleri ise %0,7’den %0,8’e düştü.

Bir önceki aya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,1 oranında azalarak üst üste beşinci ayda da büyüme göstermedi. Bu düşüşte otel ve uluslararası paket tatil fiyatlarının düşmesi gibi çeşitli faktörler etkili oldu. Ayrıca benzin, dizel ve meyve sebze fiyatlarında da düşüş yaşandı. Buna karşılık, giyim ve ayakkabı fiyatları ile konut bakım ve onarım maliyetlerinde artış kaydedildi.

İsviçre Federal İstatistik Ofisi’ne göre, enflasyonun bu denli düşük seviyelere inmesi, ülkenin ekonomik istikrarını koruma çabalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, enflasyon oranlarındaki bu düşüşün, tüketici harcamalarını ve genel ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyor. Ancak, enerji ve konut maliyetlerindeki artışın devam etmesi, hanehalkı bütçeleri üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir.