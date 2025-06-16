İsviçre’de fiyatlar son beş ayın en büyük gerilemesini kaydetti

Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre’de fiyatlar son beş ayın en büyük gerilemesini kaydetti

İsviçre’de üretici ve ithalat fiyatları mayısta yüzde 0,7 oranında gerileyerek son beş ayın en sert düşüşünü yaşadı. Enerji ürünleri başrolde.

İsviçre Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, üretici ve ithalat fiyatları Mayıs 2025’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 oranında düştü. Nisan ayında kaydedilen yüzde 0,5’lik düşüşün ardından gelen bu veri, ülkede üst üste 25’inci aylık gerilemeyi işaret ediyor. Bu aynı zamanda Aralık 2024’ten bu yana en sert fiyat düşüşü oldu.

Gerilemenin arkasındaki ana neden, ithalat maliyetlerindeki sert düşüş. Nisan’da yüzde 1,8 olan ithalat fiyatlarındaki azalma, mayısta yüzde 2,9’a ulaştı. Öte yandan, üretici fiyatları ise geçen aya göre yüzde 0,4 arttı.

Aylık bazda bakıldığında ise üretici ve ithalat fiyatları toplamda yüzde 0,5 oranında azaldı. Bu, bir önceki ay görülen yüzde 0,1’lik artışın tersine döndüğünü gösteriyor. Düşüşte özellikle petrol ürünleri etkili olurken, elektrik, doğal gaz ve bazı temel metallerdeki ucuzlama da fiyatları aşağı çekti.

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