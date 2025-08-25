İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor

İsviçre’nin istihdam piyasası, 2025 yılının ikinci çeyreğinde istikrarlı bir büyüme sergiledi. Ülkenin tarım dışı istihdamı, bir önceki yıla göre %0,6 artarak 5,532 milyon kişiye ulaştı. Bu artış, önceki çeyrekle aynı hızda gerçekleşirken, ekonomik büyümenin lokomotifi hizmet sektörü oldu. Ancak sanayi sektöründeki gerileme, dikkat çekici bir kontrast oluşturuyor. İsviçre Federal İstatistik Ofisi’nin (FSO) verilerine göre, hizmet sektörü büyümeyi sürdürürken, sanayi sektörü zorlanıyor.

HİZMET SEKTÖRÜ BÜYÜMEYİ TAŞIYOR

Hizmet sektörü, istihdam artışında başı çekti. Sektördeki istihdam %0,9’luk artışla 4,402 milyon kişiye ulaştı. Bu büyümede idari ve destek faaliyetlerindeki %4’lük artış öne çıktı.

Yönetim danışmanlığı (%2,9), emlak sektörü (%2,6) ve motorlu taşıt ticareti ile tamiratı (%2,6) da hizmet sektörünün güçlü performansına katkı sağladı. Uzmanlar, hizmet sektörünün dijitalleşme ve küresel talebe bağlı olarak güçlenmeye devam ettiğini belirtiyor. Özellikle yönetim danışmanlığı ve emlak sektörlerindeki artış, İsviçre’nin ekonomik çeşitliliğini ve rekabet gücünü yansıtıyor.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ

Buna karşın, sanayi sektörü istihdamda gerileme yaşadı. Sektördeki istihdam %0,4 azalarak 1,129 milyon kişiye düştü. Bu düşüşün ana nedeni, imalat sektöründeki %2’lik istihdam kaybı oldu.

İmalat sektöründeki daralma, küresel talepteki yavaşlama ve artan üretim maliyetleriyle ilişkilendiriliyor. Ancak madencilik ve taş ocakçılığı (%3,6), elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme (%3,1), su temini ve atık yönetimi (%1,6) ile inşaat sektörü (%0,9) bu kaybı kısmen telafi etti.

İnşaat sektöründeki artış, özellikle altyapı yatırımlarının etkisiyle dikkat çekiyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

İsviçre ekonomisi, hizmet sektörünün gücüyle büyümeye devam etse de sanayi sektöründeki gerileme, uzun vadeli ekonomik denge açısından risk oluşturabilir. Ekonomistler, küresel ekonomik belirsizliklerin ve artan maliyetlerin sanayi sektörünü olumsuz etkilediğini belirtiyor. Öte yandan, hizmet sektöründeki istikrarlı büyüme, İsviçre’nin ekonomik dayanıklılığını destekliyor.

Uzmanlar, gelecek dönemde istihdam piyasasının seyrini anlamak için küresel talep ve enflasyon dinamiklerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İsviçre, Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden biri olarak, istihdam piyasasındaki bu ikili yapıyı dikkatle yönetmeye devam ediyor. Hizmet sektörünün dinamizmi, ülkeyi ekonomik dalgalanmalara karşı korurken, sanayi sektöründeki sorunlar, yapısal reformların gerekliliğine işaret ediyor.