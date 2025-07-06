İsviçre'den İran'a diplomatik dönüş

İran'daki diplomatik misyonlarda önemli bir gelişme yaşandı. İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, 2025 Haziran'ında ülkedeki genel istikrarsızlık ve güvenlik endişeleri sebebiyle geçici olarak kapatılmasının ardından, 6 Temmuz 2025 Pazar günü yeniden faaliyete geçti. İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı FDFA tarafından yapılan açıklamaya göre, büyükelçilik hizmetlerine aşamalı olarak geri dönecek.

BÜYÜKELÇİ AZERBAYCAN ÜZERİNDEN DÖNÜŞ YAPTI

İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadine Olivieri Lozano, beraberindeki küçük bir ekiple birlikte 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü Azerbaycan üzerinden karayoluyla Tahran'a döndü. Bu dönüş, İsviçre'nin İran'daki diplomatik varlığını yeniden güçlendirme kararlılığını gösteriyor.

RİSK ANALİZİ VE İSTİŞARELER SONRASI ALINAN KARAR

Büyükelçiliğin yeniden açılması kararı, kapsamlı bir risk analizi yapılmasının ardından alındı. Ayrıca İsviçre, bu kararı alırken İran ve ABD ile yakın istişarelerde bulundu. İsviçre'nin bu süreçteki rolü önem taşıyor; zira ülke, koruyucu güç sıfatıyla İran'daki ABD çıkarlarını temsil ediyor. Bu durum, İsviçre'nin bölgedeki hassas diplomatik dengelerdeki kritik konumunu bir kez daha ortaya koydu. Büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla birlikte, diplomatik ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi ve konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlaması bekleniyor.