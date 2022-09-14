İsviçreli bakan bir açıklama yaptı sosyal medya yıkıldı. Her ülkeden ''aynı fikirdeyiz'' mesajı geldi

Avrupa'da enerji krizine çözüm arayışı devam ediyor. Avrupa ülkeleri, hızla artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı, belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleriyle beraber enerji fiyatlarını sınırlama, vergileri indirme ve yoksullara ödeme yapma gibi çeşitli önlemleri devreye sokuyor. Enerji krizine yönelik çözümlere ilişkin ilginç bir açıklama da İsviçre Federal Çevre Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga'dan geldi. İsviçreli Bakan, ''Tek başınıza duş almayın, su ve enerji tasarrufu yapın” dedi.

Sommaruga, yaklaşan enerji kıtlığına yönelik önlemler için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları daha tasarruflu kullanmaya davet etti.

Bununla beraber elektrik cihazlarının gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

Yapılan açıklamalarda ise en çok su tasarrufundan bahsedilirken duş kısmı dikkat çekti.

Enerji krizine karşı Bakan Sommaruga ''Birlikte duş almalıyız'' ifadelerini kullandı. Almanya’nın Baden- Württemberg eyalet Başkanı Winfried Kretschmann da geçen günlerde enerji tasarrufuyla ilgili ''Duş almayın, bezle silinin'' ifadelerini kullandı.