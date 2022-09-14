14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsviçreli bakan bir açıklama yaptı sosyal medya yıkıldı. Her ülkeden ''aynı fikirdeyiz'' mesajı geldi

İsviçreli bakan bir açıklama yaptı sosyal medya yıkıldı. Her ülkeden ''aynı fikirdeyiz'' mesajı geldi

Avrupa'da enerji krizinde, fiyat artışlarını tüketicilere yansıtmamak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ancak bazen de ortaya ''ilginç'' öneriler gündeme geliyor. Buna son örnek; İsviçreli bir bakanın ''Yalnız duş almayın'' örneği oldu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:38
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:39
Takip Et

İsviçreli bakandan enerji krizine öneri: Yalnız duş almayın

İsviçreli bakan bir açıklama yaptı sosyal medya yıkıldı. Her ülkeden ''aynı fikirdeyiz'' mesajı geldi
+
Aa
-

Avrupa'da enerji krizine çözüm arayışı devam ediyor. Avrupa ülkeleri, hızla artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı, belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleriyle beraber enerji fiyatlarını sınırlama, vergileri indirme ve yoksullara ödeme yapma gibi çeşitli önlemleri devreye sokuyor. Enerji krizine yönelik çözümlere ilişkin ilginç bir açıklama da İsviçre Federal Çevre Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga'dan geldi. İsviçreli Bakan, ''Tek başınıza duş almayın, su ve enerji tasarrufu yapın” dedi.

Sommaruga, yaklaşan enerji kıtlığına yönelik önlemler için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları daha tasarruflu kullanmaya davet etti.

Bununla beraber elektrik cihazlarının gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

Yapılan açıklamalarda ise en çok su tasarrufundan bahsedilirken duş kısmı dikkat çekti.

Enerji krizine karşı Bakan Sommaruga ''Birlikte duş almalıyız'' ifadelerini kullandı. Almanya’nın Baden- Württemberg eyalet Başkanı Winfried Kretschmann da geçen günlerde enerji tasarrufuyla ilgili ''Duş almayın, bezle silinin'' ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
2
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
3
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
5
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
6
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
7
﻿NASA Ay'a uçuş için yeni tarihi açıkladı
﻿Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen U 17 Milli Takım kadrosu açıklandı
﻿Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen U 17 Milli Takım kadrosu açıklandı
﻿Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen U 17 Milli Takım kadrosu açıklandı
﻿Pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri öldü, 9 kişi yaralandı
﻿Pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri öldü, 9 kişi yaralandı
﻿Pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri öldü, 9 kişi yaralandı
﻿Adıyaman'da orman yangını
﻿Adıyaman'da orman yangını
﻿Adıyaman'da orman yangını
﻿Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿Kuşa kalp masajı 
﻿Kuşa kalp masajı 
﻿Kuşa kalp masajı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.