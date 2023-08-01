İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre felçli insanların ayağa kalkarak basit hareketler yapmasını sağlayan bir tedavi yöntemi geliştirildi. İşte detaylar…

İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İsviçreli bilim insanları felç geçiren hastalara umut olabilecek bir tedavi geliştiriyor. Nature Dergisi'nde yayımlanan makalenin sonuçlarına göre üç erkek deneysel bir tedaviye katıldı. Felçli olan bu insanların hepsi omurilik zedelenmesi yaşamıştı.

CNN'de yer alan bilgilere göre deneysel tedavi sonucu Michel Rocatti adındaki hasta yeniden basit hareketleri yapabilecek seviyeye geldi. STIMO adı verilen tedavi kapsamında Roccati'nin omuriliğine 16 elektrot yerleştirildi.

Elektrotlar karın boşluğuna ve deri altına yerleştirilen kalp pillerinden veri alıyor. Üç katılımcının tamamı bacaklarını hareket ettirme yetisini kaybetmişti. İkisinde ayrıca duyu kaybı da vardı. Pillerden gelen sinyaller elektrotlar aracılığıyla kasları uyarıyor.

Buna benzer başka uygulamalar da yapılmıştı ancak STIMO'da katılımcıların ilk kez bağımsız bir şekilde hareket edebildiği öne sürüldü. Araştırma ekibinin başındaki Doktor Jocelyne Bloch, "Oldukça duygusal bir an çünkü hasta adım attığının bilince" dedi.

Araştırmayı benzerlerinden ayıran bir diğer nokta ise hissetme duyusunu kaybetmiş felçli hastaların da yürüyebilmiş olması. Doktorlar şu anda yürüme işleminin oldukça sınırlı bir hareket alanını sağladığını söyledi.

Öne Çıkanlar
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi Sağlık
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır Sağlık
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır
Vitor Hugo transfer gündemi bitti Spor
Vitor Hugo transfer gündemi bitti
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli Sağlık
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak Dünya
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı Ekonomi
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı