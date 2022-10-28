İsviçreli çift Müslüman oldu  

5 yıldan bu yana Fethiye’nin Gökben Mahallesi'nde yaşayan emekli yazılım mühendisi 76 yaşındaki Jeen Pierre Kern ile 62 yaşındaki emekli hemşire Fraçoıse Gabrielle Berthe komşularının İslami yaşamı ve 5 vakit ezan sesinden esinlenerek İslamiyet’i seçti.

Fethiye İlçe Müftülüğüne başvuran İsviçreli Jeen Pierre Kern ile Fraçoıse Gabrielle Berthe çifti için merasim düzenlendi. Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ve din görevlilerinin nezaretinde yapılan ihtida töreninde Kuran’ı Kerim tilaveti okunup, ardından İsviçreli çift Kelime-i Şahadet getirdi.

Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ihtida belgelerini çifte hayırlı uğurlu olması temennisi ile sunarken, “Dinimiz İslamiyet’i seçen İsviçreli çiftimizi tebrik ediyorum. Vesile olan komşularımızdan da Allah razı olsun” dedi.