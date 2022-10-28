28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İsviçreli çift Müslüman oldu  

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan İsviçreli çift komşularından ve ezan sesinden esinlenerek İslamiyet’i seçti. Fethiye Müftülüğünde düzenlenen merasimde Kelime-i Şehadet getiren İsviçreli çift Müslüman oldu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:31
Takip Et

İsviçreli çift Müslüman oldu  

İsviçreli çift Müslüman oldu  
+
Aa
-

5 yıldan bu yana Fethiye’nin Gökben Mahallesi'nde yaşayan emekli yazılım mühendisi 76 yaşındaki Jeen Pierre Kern ile 62 yaşındaki emekli hemşire Fraçoıse Gabrielle Berthe komşularının İslami yaşamı ve 5 vakit ezan sesinden esinlenerek İslamiyet’i seçti. 

 Fethiye İlçe Müftülüğüne başvuran İsviçreli Jeen Pierre Kern ile Fraçoıse Gabrielle Berthe çifti için merasim düzenlendi. Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ve din görevlilerinin nezaretinde yapılan ihtida töreninde Kuran’ı Kerim tilaveti okunup, ardından İsviçreli çift Kelime-i Şahadet getirdi. 

Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ihtida belgelerini çifte hayırlı uğurlu olması temennisi ile sunarken, “Dinimiz İslamiyet’i seçen İsviçreli çiftimizi tebrik ediyorum. Vesile olan komşularımızdan da Allah razı olsun” dedi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
5
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
7
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Zonguldak konseri iptal edilen Edip Akbayram, Edirne'de sahneye çıkacak
﻿Zonguldak konseri iptal edilen Edip Akbayram, Edirne'de sahneye çıkacak
﻿Zonguldak konseri iptal edilen Edip Akbayram, Edirne'de sahneye çıkacak
﻿Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği
﻿Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği
﻿Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği
﻿Avrupa Birliği'nden Twitter'a uyarı: Kuş kurallarımıza göre uçacak
﻿Avrupa Birliği'nden Twitter'a uyarı: Kuş kurallarımıza göre uçacak
﻿Avrupa Birliği'nden Twitter'a uyarı: Kuş kurallarımıza göre uçacak
﻿Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı
﻿Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı
﻿Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.