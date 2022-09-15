﻿Tenis dünyası şokta. Efsane raket kortlara veda ediyor

İsviçreli spor efsanesi Roger Federer, tenise veda etmeye hazırlanıyor.

41 yaşındaki Federer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta başlayacak Laver Cup ile birlikte kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Tenise 6 yaşında başlayan ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilen İsviçreli raket, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu kazandı.

"500'DEN FAZLA MAÇ YAPTIM"

20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl sakatlıklar ve ameliyatlarla geçti. Formda bir şekilde dönmek için çok çalıştım. Ancak vücudumun kapasitesini ve limitlerimi biliyordum. Son zamanlarda bana verdiği mesaj çok değerliydi. 41 yaşındayım. 24 yılda bin 500'den fazla maç yaptım. Tenis bana daha önce hayal ettiğimden çok daha cömert davrandı. Şimdi profesyonel kariyerimin sonlanması gerektiğinin farkındayım. ALondra'daki ATP turnuvası Laver Cup benim son turnuvam olacak. Gelecekte yine tenis oynayacağım ancak bu kesinlikle Grand Slam'ler veya turnuvalar olmayacak" sözleriyle emeklilik kararını duyurdu.