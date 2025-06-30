İsviçreli turist paraşüt kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İsviçreli turist paraşüt kazasında hayatını kaybetti

Fethiye’de paraşüt pistinden tekli kalkış yapan turist bir süre sonra yola düştü. İsviçreli turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan paraşüt kazasında 60 yaşındaki İsviçre'li turist yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 112'ye yapılan ihbarda 1800 metre Rakımlı Ölüdeniz Babadağ pistinden tekli (single) kalkış yaptıktan sonra bir turistin bölgede bulunan yola düştüğü ihbarı yapıldı.

İhbar sonrasında kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri 60 yaşındaki İsviçre uyruklu Jaabiri Ezzeddine'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Bu gelişme üzerine savcıya bilgi verilerek olay yerine Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 60 yaşındaki turist in cenazesinin kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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