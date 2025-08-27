İsviçreli yatırımcılar ABD vergileriyle sarsıldı

İsviçre finans piyasalarının beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi, Ağustos 2025'te sert bir düşüş kaydetti. Mannheim Üniversitesi'nin İsviçre Finans ve Yönetim Akademisi (SFAA) iş birliğiyle hazırladığı aylık anketin sonuçları, yatırımcı psikolojisindeki radikal değişimi gözler önüne serdi.

Endeks, Temmuz ayında 2,4 olan iyimser bölgedeki değerini koruyamayarak, bir önceki aya kıyasla tam 56,2 puan kayıpla -53,8 seviyesine geriledi. Bu rakam, endeksin Kasım 2022'den bu yana kaydettiği en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

ABD'NİN %39'LUK VERGİ ŞOKU ETKİLİ OLDU

Söz konusu dramatik düşüşün ardındaki temel neden, Ağustos 2025'in başında Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsviçre menşeli ürünlere getirilen %39 oranındaki ek gümrük vergileri olarak gösteriliyor. Bu hamle, İsviçre ekonomisi için son derece kritik bir öneme sahip. Zira resmi verilere göre ABD, İsviçre'nin toplam ihracatının yaklaşık %17'sini tek başına karşılayarak ülkenin en büyük ihraç pazarı konumunda. Bu denli büyük bir pazara erişimin bu derece pahalılaşması, ihracatçı firmalar ve yatırımcılar üzerinde ani bir şok etkisi yarattı.

ALT ALANLARDA DURUM DAHA DA VAHİM

Endekse dair daha da çarpıcı veriler, alt bileşenlerde kendini gösteriyor. Önümüzdeki altı ay için ihracat dinamiklerinin beklentilerini ölçen alt endeks, inanılmaz bir düşüşle -35,1'den -89,8'e çakıldı. Bu ölçüm, genel beklenti endeksindeki düşüşün en büyük sorumlusu olarak öne çıkıyor ve ihracat odaklı İsviçre ekonomisi için önümüzdeki dönemin son derece zorlu geçeceğine dair güçlü bir sinyal veriyor. Ankete katılan analistler, yüksek maliyetler nedeniyle ihracat momentumunun önemli ölçüde zayıflayacağı konusunda hemfikir.

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Beklentilerdeki bu derin kötümserliğin aksine, ekonomik mevcut durum değerlendirmesi ise nispeten istikrarlı bir görünüm çizdi. Mevcut Koşullar Endeksi, bir önceki ay 9,5 seviyesindeyken Ağustos'ta 0'a gerilese de nötr bölgede kalmayı başardı. Bu durum, yatırımcıların şu anki ekonomik ortamı radikal bir biçimde kötüleşmiş olarak algılamadığını, ancak önümüzdeki altı aylık dönem için son derece karamsar bir tablo çizdiklerini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, ABD ile ticari ilişkilerde yaşanan bu gerilimin, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) para politikası kararlarına da yansıyabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.