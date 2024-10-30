İsviçre'nin Fransa galibiyeti herkesi şaşırttı

İsviçre teknik direktör Pia Sundhage oyuncularını daha yüksek bir seviyeye çıkartarak, gelecek yaz ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlamak istiyor. Bu doğrultuda, İsviçre takımı, Aserbaycan, Macaristan veya Türkiye gibi kolay rakiplerle değil, Avustralya ve Fransa gibi güçlü takımlarla karşılaşıyor.

Cuma günü Avustralya ile oynanan ve 1-1 berabere sonlanan maçın ardından İsviçre, Cenevre'de Fransa karşısında 2-1’lik galibiyetle bir sürpriz daha yaptı. Ramona Bachmann, 25. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirirken, Naomi Luyet 54. dakikada yaptığı muhteşem vuruşla takımına galibiyeti getirdi. Bu, Sundhage’in teknik direktörlük kariyerindeki 10. maçıydı ve bu maçtaki 7. zaferi oldu, ayrıca büyük bir rakibe karşı alınan ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Cenevre'deki Stade de Genève stadyumunda 10.800 seyirci önünde oynanan maçta, Fransa, son Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmiş bir takım olarak sahada en iyi kadrosuyla bulunmuyordu. Rekor golcü Eugénie Le Sommer, bu maçta sakatlık nedeniyle yer alamadı.

Maçın başında Ramona Bachmann’ın penaltısıyla öne geçen İsviçre, 34. dakikada Julie Dufour'un asistinde Kelly Gago’nun eşitliği sağlamasıyla 1-1’lik duruma düştü. Ramona Bachmann, 151. millî maçında 60. golünü atarak önemli bir başarıya imza attı. Ancak bu gece, daha genç bir yetenek olan 18 yaşındaki Naomi Luyet’in performansı dikkat çekti. Luyet, 54. dakikada sol kanattan içeri kat ederek yaptığı şutla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi.

İsviçre'nin bir sonraki karşılaşmaları, Kasım ve Aralık aylarında Almanya ve Avrupa Şampiyonu İngiltere gibi başka güçlü rakiplerle olacak. Bu mücadeleler, millî takım için bir başka büyük fırsat sunacak.