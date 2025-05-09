İsyan bayrağını çeken AKP’liler birbirine girdi! Şikayetler ardı ardına geldi…

Erdoğan’ın ‘devamsızlık’ ile dem vurduğu milletvekillerinin devamlılık, birikim, tecrübe gibi özelliklerin yok sayılmaya başlaması, alanlarında uzman olan bürokratlar yerine, eş-dost-akraba-partili tercih edildiği için her gün yanlış, eksik bazen de kasıtlı yasa metinleri gündeme gelmesi AKP’lileri bile isyan ettirdi.

TBMM’de devamsızlık yapan milletvekillerine Erdoğan isyan etmişti. Ancak AKP’liler bile milletvekilleri arasındaki sorunlara isyan ettiğini Nefes yazarı Nuray Babancan nedenleri ile birlikte köşe yazısında aktardı.

"EŞ-DOST-AKRABA-PARTİLİ TERCİH EDİLDİĞİ İÇİN HER GÜN YANLIŞ"

TBMM’de AKP’li vekillerde; devamlılık, birikim, tecrübe gibi özelliklerin yok sayılmaya başlaması, alanlarında uzman olan bürokratlar yerine, eş-dost-akraba-partili tercih edildiği için her gün yanlış, eksik bazen de kasıtlı yasa metinleri gündeme gelmeye devam ettiğini Babacan aktardı. Babacan, bu sorunlara AKP tarafından isyan sesleri gelmeye başladığını açıkladı.

"AKP’LİLER BİLE ŞİKAYETÇİ"

Babacan, “Muhalefetin sürekli gündemde tuttuğu, zaman zaman AKP’lilerin bile şikayetçi olduğu bu durumun, bakanlıklarda yasa hazırlıklarını yürütecek kadrolar kalmaması, kurumlar arasında koordinasyonun olmaması, yasaların ‘bazı grupların’ ihtiyaçlarına göre alelacele hazırlanması, sürekli değişen bakan ve bakan yardımcılarının sistemi yeterince tanımaması, bakan yardımcılarının eski müsteşarlar gibi kamu mevzuatına hakim olmamaları gösteriliyor” dedi.

"GRUPTA İMZAYA AÇILAN TEKLİFE İMZA ATACAK VEKİL ARANIYOR"

Babacan, sakandal bir iddiada bulundu. Babacan, “Şimdi, AKP’li vekiller, hakkında hiçbir bilgisi olmadıkları tekliflere, AKP Grup Yönetiminin ‘grupta imzaya açılan teklife imza atacak vekil aranıyor’ uyarısıyla çoğunlukla da boş kağıda imza atıyorlar” dedi.