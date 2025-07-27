İsyan ettiren karar! O hastaneler olsaydı o 2 asker şehit olmazdı!

Askeri hastanelerin kapatılmasının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağımsızlığına ve operasyonel kabiliyetine darbe vurduğunu belirten Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getiren Remzi Çayır askeri hastanelerin derhal açılması çağrısı yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, askeri hastanelerin kapatılmasının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağımsızlığına ve operasyonel kabiliyetine darbe vurduğunu belirterek sert açıklamalarda bulundu.

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İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda vatani görevini yapan 7 asker, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi.

İki askerin hayatını kaybetmesi sonrası duruma art arda tepki gösterildi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da durumla ilgili sosyal medyadan konuşarak, yaşananlara tepki gösterdi ve askeri hastanelerin açılması gerektiği konusunda açıklamada bulundu.

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“Devlet aklı, savaşın ve güvenliğin gereklerini bilir. Askeri hastane bir lüks değil, bir zorunluluktur” diyen Çayır, askeri sağlık sisteminin sivil sağlık yapısına devredilmesini büyük bir stratejik hata olarak nitelendirdi.

“ORDUNUN DOKTORU, SİVİL DEĞİL, ASKER OLMALIDIR”

Çayır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Askerin savaş alanında, sınır hattında, üs bölgesinde yaralandığında ilk gördüğü kişi kendi üniformasındaki bir tabip olmalıdır. Sivil doktorun cesareti, fedakârlığı inkâr edilmez; ancak askeri doktor, eğitimiyle, disipliniyle ve ruhuyla cepheye aittir. Askeri hastane, ordunun sağlığı kadar moralinin de teminatıdır.”

“ASKERİ HASTANELER HALKA DEĞİL, ORDUYA HİZMET İÇİNDİR”

Remzi Çayır, askeri hastanelerin herkesin girip çıktığı kamu hastaneleri gibi görülmemesi gerektiğini belirtti. “Bu kurumlar özel şartlarda, özel eğitim almış personelle işler. Her kapısı halka açık olamaz; zira orası bir cephe gerisidir” dedi.

“GATA, YENİDEN ASKERİ HASTANE OLMALIDIR”

Açıklamasının devamında GATA’nın konumuna da dikkat çeken Çayır, şunları söyledi:

“Ankara’nın göbeğinde bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sadece bir hastane değil; bir gelenek, bir okul, bir karargâhtır. GATA’yı sivilleştirip etkisiz hale getirdiler. Oysa hemen 1 kilometre ötesinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi tüm sivil ihtiyaca cevap verecek kapasitededir. GATA'nın yeniden askeri hastane olması; hem devlet aklına uygun olur hem de askeri sağlık sistemini yeniden ayağa kaldırır.”

“MİLLİ YOL PARTİSİ OLARAK SÖZ VERİYORUZ”

Konuşmasının sonunda, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Çayır şunları söyledi: