İsyancılar baskın düzenledi! 6 asker hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
İsyancılar baskın düzenledi! 6 asker hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların güvenlik güçlerine ait konvoya silahlı saldırısında 6 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Lidda kasabasında devriye gezen askeri araca "Kongo'nun Kalkınması İttifakı" (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO üyelerinin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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