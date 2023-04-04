4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı. ''İsyanım cezalandırıldı...''

Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı. ''İsyanım cezalandırıldı...''

Kanser Farkındalığı Haftası'nda bir etkinliğe katılan Yeşilçam'ın yıldızı Hülya Koçyiğit, kızı ve kendisinin kanserle mücadelesini anlattı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:51
Takip Et

''İsyanım cezalandırıldı...'' Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı.

Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı. ''İsyanım cezalandırıldı...''
+
Aa
-

Özel bir sağlık kuruluşu '1-7 Nisan Kanser Farkındalığı Haftası' vesilesiyle 'Korkmuyorum, Farkındayım' etkinliğini düzenledi. Her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe, kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de katıldı.

"EVLADIMIN KANSER OLMASI BANA ÇOK AĞIR GELDİ"

Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti" açıklamasını yaptı.

"YAPILAN TETKİKLER SONRASI KANSER OLDUĞUM ANLAŞILDI"

Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuştu: 'Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor.''

''Ardından kontroller devam etti. New York'ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi. Ciğerim söndü biyopside. Böyle ihtimali söylemişlerdi ama binde bir ihtimaldi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu.''

''Doktor ameliyatı şimdi yaparsam kemoterapiye gerek kalmayacak kanser bitmiş olacak dedi. Ben zaman istedim. Kolay bir karar değildi. Ameliyat fobim de var. Sonunda karar verdim, ameliyat oldum.Türkiye'ye döndüm. Doktorum Türkiye'ye döndüğümde neden orada ameliyat olma ihtiyacı duydunuz dedi. Bugün böyle bir şeyle karşılaşırsam kendimi hiç düşünmeden Türk hekimlerine teslim ederim."

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
2
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
3
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
4
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
6
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
7
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Hastaya bilinci açıkken beyin tümörü ameliyatı yapıldı
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan yeni teknik direktör açıklaması
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Yunanistan'da emekliler zam eylemi yaptı
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
﻿Rüyada bahçıvan görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçıvan görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.