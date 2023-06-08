İşyeri infak etti alevler camlardan fışkırdı

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde 2 katlı döküm atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

İşyeri infak etti alevler camlardan fışkırdı

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, İMES Sanayi Sitesi D blokta bulunan, 2 katlı döküm atölyesinde saat 07.30 sıralarında patlamanın ardından yangın çıktı. Yangına içeride çalışan işçilerden bazıları müdahale etmeye çalışırken, bazıları ise kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın çıktığı sırada içeride olan bir çalışan, "Madenin fazla harlamasından dolayı çıktı. Döküm atölyesi olarak kullanılıyor. Şu anda içeride kimse yok" diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

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