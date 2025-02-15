İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi kaldığı otelin ücretini ödemediği iddiası atıldığı oteli 6 kişi ile bastı. Tartışma sonrası yaşanan arbede otel sahibi tabanca ile ateş ederek 3 kişiyi yaraladı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay, 3 Şubat'ta saat 20.10 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otelde kalan G.T., ücreti vermemesi ve rahatsızlık vermesi sebebiyle odadan çıkarıldı. Gökhan T. ile otel sahibi A.A. arasında tartışma yaşandı.

Taraflar arasında yaşanan olay sonrasında G.T., yakınları T.T., İ.T., K.T., A. Ö., Y. D. ve Ö. B. ile birlikte oteli bastı.

Yaşanan arbedede otel sahibi A.A., kardeşi M. A.A. (56), M. S. ve D.B. ile baskına gelenlerle birbirine girdi. Kavga sonrasında A.A. silahla ateş açınca T. T. ve D. B. bacağından, M. S. ise baldırından yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri koşarak olay yerine geldi. Şüphelilere müdahale eden güven timleri, silahlarını da çekip otele girdi. Burada silahlı olan Azmi A. ile birlikte olaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

İşyeri sahibi silahı ateşledi! Beyoğlu’nda otel baskını

Son Haberler
Su altında karate: Dövüş sanatlarının yeni boyutu
Su altında karate: Dövüş sanatlarının yeni boyutu
Haraç çetesi yaylım ateşe açtı
Haraç çetesi yaylım ateşe açtı
Bitlis'te manzara büyüledi
Bitlis'te manzara büyüledi
Marmaris koyunda lüks yat cayır cayır yandı! İtfaiyeciler denizin içine girdi
Marmaris koyunda lüks yat cayır cayır yandı! İtfaiyeciler denizin içine girdi
Üst geçidi kullanan koyunlar görenleri şaşırttı
Üst geçidi kullanan koyunlar görenleri şaşırttı