İşyerinde çıkan yangın panikletti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşyerinde çıkan yangın panikletti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir işyerinde nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir işyerinde nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçenin Yenimahalle Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İşyerinin arka tarafında nedeni henüz belirlenemeyen yangın hasara yol açtı. Gece saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edilen alevler üzerine durum hemen ekiplere bildirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi'ne ait İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. İşyerinde çıkan yangına, hem ön taraftan hem de imalathanenin bulunduğu arka taraftan ekiplerce müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede alevlere müdahale edilmesinin ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

İşyerinde yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden kısa sürede ayrılmasından sonra işyerinin arka tarafından yeniden alevler yükselmeye başladı. Olay yerine yeniden itfaiye ekipleri sevk edilmesiyle birlikte ikinci kez çıkan yangında alevlere müdahale edildi ve yeniden soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangının çıkış sebebinin araştırılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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