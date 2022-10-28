﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın

İŞE ASLA GEÇ GİTMEYİN

Öncelikle işe asla geç kalmayın. İşe zamanında gitmek insanlara sorumluluk sahibi ve adanmış olduğunuzu göstermenin en kolay yolu. İşe giderken her zaman yaşanabilecek aksilikleri hesaba katın. İşe geç kalsanız bile çaktırmadan masanıza geçin.



ASLA DEDİKODU YAPMAYIN

Dedikodu kesinlikle işyerinde yapılmaması gerekenlerin başında gelmelidir. Dedikodusunu yaptığınız kişi günün birinde mutlaka bunu öğrenecektir. Bu durum hiç hoş karşılanmayacak adeta sap döner keser döner durumu yaratacaktır.



KONUŞMUŞ OLMAK İÇİN KONUŞMALARDAN UZAK DURUN

Eğer konuşulan konu hakkında fikriniz yoksa ya da tarafınıza sorulan sorunun yanıtını bilmiyorsanız “Bu konu hakkında fazlaca bilgim yok ama öğrensem iyi olur” demekten çekinmeyin. Kafadan sallama yanıtlar vereyin



YÜKSEK SESLE KONUŞMAYA GAYRET ETMELİ

Söyleyeceklerinizin arkasında durun. Diğer çalışanlar ne düşünür diye düşünmeyin, fikirlerinizi yüksek sesle dile getirin.

UYGUN KIYAFETLERİ TERCİH EDİN

Çalışma ortamlarında kişilerin giyimi ilk göze çarpandır. Bakımlı olun. Giysilerinizin temizliği çok önemli.

ARKADAŞLARINIZIN GİYDİKLERİNİN AYNISINI GİYMEYİN



Profesyonellik bir başkasını kopyalamak değil kurallar çerçevesinde size uygun olanı yapmaktır. Taklitlerinizden sakının.

BİR SORUN VARSA KESİNLİKLE SESSİZ KALMAYIN

Sorunları kendi başınıza çözmek güzel bir şeydir. Ortada yanlış giden bir şey varsa bunu üstlerinizle mutlaka paylaşın. Dedikodu yaptığınızı aklınıza getirmeyin.