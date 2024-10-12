Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu iş birliğiyle, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Ankara'da açılıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı 14 Ekim'de Ankara'da açılıyor. Ankara Millet Bahçesi Konser Alanı'nda yapılacak olan fuarda, Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünler sergilenip satışa sunulacak. Fuarda 124 farklı işyurdu müdürlüğünde üretilen gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün katılımcıların beğenisine sunulacak. Bu yıl 5'incisi düzenlenen olan fuarda yörelere özel ürünlerle farklı il ve ilçelerin tanıtımına da katkı sunulacak. İşbaşı mesleki eğitim kapsamında işyurdu atölyelerinde birçok hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitimi çalışmaları sonucunda ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.