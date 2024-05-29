İtalya Başbakanı Meloni kendisine ‘Kaltak’ diyen siyasetçiden böyle intikam aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Napoli kentine bağlı bir komün olan Caivano'da spor merkezi açılışına katıldı.

Meloni, açılışta kendisine, şubat ayında İtalya Temsilciler Meclisi'nde "Önce sen çalış, kaltak" diye küfür eden Campania Bölge Başkanı De Luca ile yüzleşti.

Meloni, elini uzattığı De Luca'ya, "İşte ben o kaltak Meloni. Nasılsınız?" dedi. De Luca ise sessizliğini korudu. Kameralar o anları saniye saniye kaydetti.

Napoli kentinin de içinde bulunduğu Campania Bölge Başkanı olan De Luca, şubat ayında Campania politikacılarının "farklılaştırılmış özerklik tasarısı"na karşı yaptıkları protestonun ardından, kendisine gösteri yapmak yerine çalışmasını söyleyen Başbakan Meloni'ye "Önce sen çalış, k**tak" diyerek ateş püskürtmüştü.