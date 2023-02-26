Süper Lig'de şampiyonluk olacak takımı açıkladılar. İtalyanlar 'Açık ara' dedi

Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde zirvede yer alan Galatasaray'ın, hücum hattına son olarak Nicolo Zaniolo'yu da dahil etmesinin ardından Avrupa basınında Sarı - Kırmızılılar dikkat çekti.

İtalya basınında yer alan analiz haberde, Türkiye'de Galatasaray'ın açık ara şampiyonluğun favorisi olduğu yorumu yapıldı. Haberde, İtalya Ligi'nde forma giyip kariyerine Türkiye'de devam eden oyunculara da vurgu yapıldı.

Analizde, "Galatasaray'ın muhteşem bir hücum hattı var. Icardi, Mertens, Zaniolo gibi isimlerin dışında Gomis gibi bir yıldız var. Bu hücum hattıyla yüksek oranda gol atılması sürpriz değil. Ayrıca Galatasaray mevcut kadrosu ile Süper Lig'de şampiyonluğun da açık ara favorisi" denildi.