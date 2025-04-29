İtalya basınında Erdoğan'ı şoke eden röportaj: Rakibi hapiste bile ondan güçlü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya’ın başkenti Roma’ya gitti. CHP lideri Özgür Özel, İtalyan basınına verdiği röportajda, Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın İtalya’ya gittiği gün, ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere Della Sera, çarpıcı bir manşetle çıktı.

“İMAMOĞLU HAPİSTE BİLE ERDOĞAN’I YENEBİLECEK GÜÇTE”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in röportaj verdiği Corriere Della Sera, Erdoğan’ın İtalya’ya geldiği gün "İmamoğlu, hapiste bile Erdoğan’ı yenecek güçte." ifadesini manşetine taşıdı. Özgür Özel’in röportajını yayımlayan gazete, "Erdoğan Türkiye'de bir demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüşün yaşanmadığını söyleyecektir. Politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırabilirse, o zaman Pisa Kulesi'nin düz olduğunu da inkar edilmeden söyleyebilir. Bunun yerine, ülkemizde bir darbe olduğu doğru olduğu gibi, askıda kaldığı da doğrudur." ifadelerini aktardı.

Özel, İtalya'nın demokrasi kültürüne vurgu yaparak, "Roma Belediye Başkanı hapse atılsaydı, İtalyanların tepki göstermesini beklerdik. Türkiye'de de aynı desteği görmeliyiz" dedi.

"AVRUPA'NIN SESSİZLİĞİ TEMEL DEĞERLERİNE AYKIRI"

Avrupa'nın Türkiye'deki siyasi gelişmelere karşı net bir tutum almamasını eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında İtalya gibi ülkelerin sessiz kalmaması gerekiyor. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları, Avrupa'nın temel değerlerini savunmaları çok önemli."

"ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine de değinen Özel, "Bu karar, Trump'ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra alındı. Erdoğan'ın bu adımı atmadan önce Trump ile görüşmüş olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun hapishane koşullarına da değinen CHP lideri, "Maksimum güvenlikli cezaevinde tutuluyor. Ziyaretlerde bile aşırı denetim var" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİM BOYKOTU BÜYÜK ETKİ YAPTI, MEDYA BOYKOTU SÜRECEK"

Özel, gençlerin başlattığı tüketim boykotunun etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bir günlük boykot bile satışları yüzde 50 düşürdü. Ancak asıl sürdürdüğümüz mücadele, darbe girişimine sessiz kalan medyaya yönelik. Bu kanalların reytingleri ve gazete satışları ciddi oranda düştü."

"İMAMOĞLU, ERDOĞAN'I İLK TURDA YENEBİLİR"

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruya Özel, "Anketler, İmamoğlu'nun ilk turda yüzde 60 oyla Erdoğan'ı yenebileceğini gösteriyor" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun adaylık sürecine de değinen CHP lideri, "15 milyon seçmen onu destekledi. Hukuki engel yok, kampanya yapmaya devam ediyoruz" dedi.