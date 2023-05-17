İtalya Bisiklet Turu'nda koronavirüs şoku

İtalya Bisiklet Turu'nun (Giro) şampiyonluk adaylarından tur lideri Remco Evenepoel, Kovid-19 nedeniyle yarıştan çekildiğini açıkladı.

İtalya Bisiklet Turu'nda koronavirüs şoku

Sezonun ilk büyük turuna Kovid-19 gölgesi düştü.

Giovanni Aleotti ile Nicola Conci'nin ardından İtalya Turu'nun genel klasman lideri artık yarışamayacak.

TRT Spor'un haberine göre Dokuzuncu etap sonunda zirveye çıkan Belçikalı pedal Remco Evenepoel de koronavirüs nedeniyle turdan ayrıldı.

Ayrılığı Soudal-Quick Step takımı duyurdu. Açıklamada, "İlk dinlenme gününden önce yapılan rutin kontrolde kovid-19 testi pozitif çıkan Remco, sezonun ilk Büyük Turu'na veda etmek zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Remco Eveneopel de yarışı bıraktığı için üzgün olduğunu söyledi.

Eveneopel, "Takım protokolünün bir parçası olarak rutin bir test verdim ve maalesef pozitif çıktı. Burada yaşadıklarım çok özeldi ve önümüzdeki iki hafta daha yarışmayı bekliyordum." diye konuştu.

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