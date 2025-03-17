İtalya Borsası, bankaların gücüyle zirvede

İtalya’nın önde gelen borsa endeksi FTSE MIB, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1 artışla 39.022 puandan kapattı. Bu yükseliş, önceki seanstaki kazançların ardından devam etti ve Avrupa’daki ana endeksleri geride bıraktı. Bankacılık sektörü, piyasalardaki iyimserliği artırarak yükselişin en büyük destekçisi oldu.

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BANKACILIK HİSSELERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

İtalyan bankaları, yılbaşından bu yana güçlü bir performans sergileyerek yatırımcılara güven verdi. Banca Monte dei Paschi di Siena yüzde 4,5, Mediobanca ise yüzde 3 değer kazandı. UniCredit hisseleri de yaklaşık yüzde 2 artarak yükselişe katkı sağladı. Bu ivmenin arkasında, İtalyan tahvil getirileri ile risksiz olarak kabul edilen Alman tahvil getirileri arasındaki farkın son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi yer alıyor.

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DİĞER SEKTÖRLERDE DEĞİŞİMLER

Bankaların dışında enerji ve otomotiv sektörleri de yükselişe katıldı. Enel, Ferrari ve Stellantis hisseleri sırasıyla yüzde 1,5 ile yüzde 0,5 arasında değer kazandı. Bu sektörlerdeki toparlanma, İtalyan ekonomisinin genel olarak dirençli kalmasına katkı sağladı.

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JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Piyasalar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesine yönelik umutların arttığı bir dönemde hareketlenmeye devam ediyor. Bugün Rus ve ABD heyetleri arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde yatırımcıların temkinli iyimserliği dikkat çekiyor. Avrupa genelindeki savunma ve altyapı harcamalarının artışı ise ekonomik büyüme üzerindeki etkileri açısından yakından takip ediliyor.