İtalya Borsası dibe vurdu!

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya Borsası dibe vurdu!

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları sonrası küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim, İtalya borsasını da olumsuz etkileyerek önemli kayıplara yol açtı.

Pazartesi günü erken saatlerde İtalya borsası FTSE MIB endeksi, yüzde 0,9'luk düşüşle 38.900 puanın altına inerek mayıs başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından bölgede çatışma riskinin tırmanması, yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde azalttı. Piyasa katılımcıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma gibi misilleme adımlarına karşı tedirgin bir bekleyiş içinde. Bu durum, özellikle petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor ve küresel enflasyon endişelerini artırıyor.

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EN ÇOK KİMLER KAYBETTİ?

İtalya içinde ise yatırımcılar, haziran ayı iş ve tüketici güven anketleri ile mayıs ayı sanayi satış verilerini yakından takip ediyor. Şirket bazında bakıldığında, enerji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Hera yüzde 4,4, Snam yüzde 3,7, Terna Group yüzde 3,1 ve Italgas yüzde 2 değer kaybetti. Diğer dikkat çekici düşüşler arasında Poste Italiane yüzde 5,1, Pirelli yüzde 4,8, Telecom Italia yüzde 2,1 ve Leonardo yüzde 1,8 ile yer aldı. Küresel belirsizlikler ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, şirketlerin hisse senedi performansını doğrudan etkiliyor.

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