İtalya Borsası rekora koşuyor

FTSE MIB, 36.470 seviyelerinde işlem görerek önceki seanstaki kazançlarını korudu ve 2007’den bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararı öncesinde piyasalar temkinli hareket ederken, analistler 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Bu, Haziran 2024’te başlayan gevşeme döngüsünün beşinci faiz indirimi olacak. Yatırımcılar, ECB’nin yılın geri kalanına yönelik ipuçlarını da yakından takip ediyor.

Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor (30 Ocak 2025)

İtalya ekonomisinde ise büyüme sinyalleri dikkat çekiyor. Ülkenin GSYH’sinin, çeyrek bazında %0,1, yıllık bazda ise %0,6 artması bekleniyor. Bu oran, önceki yılın %0,4’lük büyümesine göre hızlanma gösteriyor.

Borsa performansına bakıldığında, Prysmian hisseleri %3’ten fazla değer kazanarak öne çıkarken, Poste Italiane, Leonardo SpA ve Unipol Gruppo hisseleri %1’in üzerinde yükseldi. Öte yandan, teknoloji devi STMicroelectronics, eski nesil çiplere yönelik talebin zayıflaması nedeniyle %7’den fazla değer kaybederek endeksteki en büyük kaybı yaşayan şirket oldu.

İtalya borsasında yükseliş devam ediyor