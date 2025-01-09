İtalya borsası serbest düşüşte

İtalya borsa endeksi FTSE MIB, Perşembe günü erken saatlerde 35.028 seviyelerine gerileyerek, üç gün süren artışa son verdi ve iki aylık zirvesinden hafif bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, enflasyon beklentileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ek ticaret tarifelerinin piyasalar üzerindeki potansiyel etkilerini dikkatle izliyor. Ayrıca, son FOMC toplantısının tutanakları, Amerikan Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusundaki endişelerini ve faiz indirimi hızında bir yavaşlama sinyali verdiğini ortaya koydu.

Borsa düşüşü, özellikle teknoloji ve otomotiv sektörlerinden gelen olumsuz verilerle pekişti. STMicroelectronics ve Stellantis, sırasıyla %1 oranında değer kaybetti. Bunun yanında, UniCredit, Tenaris, Moncler ve Banco BPM SPA gibi diğer büyük şirketler de erken saatlerde sırasıyla %0.7 ve %0.6 arasında düşüşler yaşadı. Piyasaların bu durumu, şirketlerin kâr açıklamaları ve genel ekonomik belirsizlikler ışığında dikkatle değerlendirdiği görülüyor.

Yatırımcılar, küresel ticaretin ve maliye politikalarının yönü hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla önümüzdeki günlerde daha fazla açıklama ve veri bekliyor. Şu an için, enflasyon ve ticaret savaşı endişeleri, piyasaların genel görünümünü şekillendiriyor.