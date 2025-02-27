İtalya Borsası yükselişini sürdürerek yeni rekora imza attı

İtalya’nın önde gelen borsa endeksi FTSE MIB, Çarşamba günü %1,3 artışla 39.224,7 puana ulaşarak 2007 sonlarından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Son dört işlem gününde kesintisiz yükselen endeks, özellikle bankacılık hisselerindeki artıştan destek buldu.

Önde gelen bankalardan Intesa Sanpaolo’nun hisseleri %3,3, Unicredit hisseleri ise %3,1 arttı. Unicredit’in Almanya Rekabet Kurumu’na (German Antitrust) Commerzbank’taki hissesine dair bildirimde bulunmasının ardından hisseler yükselişe geçti. Bper Banca da %2,8 değer kazanarak bankacılık sektörünün yükselişine katkıda bulundu.

Alkol ve içecek devi Campari, 4 Mart’ta açıklanacak finansal sonuçları öncesinde %3,4 yükselerek dikkat çekti.

STELLANTİS VE STMİCROELECTRONİCS GERİLEDİ

Öte yandan, otomotiv devi Stellantis %4,1 düşerek günün en çok değer kaybeden hissesi oldu. Şirketin 2024 yılı net kârının %70 azalarak 5,52 milyar euroya gerilediğini açıklaması ve temettüsünü düşürmesi, hisse fiyatını olumsuz etkiledi.

Enerji ve mühendislik firması Saipem, günün son saatlerinde gelen kâr realizasyonu nedeniyle %2,9 değer kaybetti. Şirket, toplantısı öncesinde finansal sonuçlarını açıkladı, 2025 ve 2028 hedeflerini yukarı yönlü revize etti ve beklenenden üç kat fazla temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

Yarı iletken üreticisi STMicroelectronics ise çip ve AI sektörlerine yönelik endişeler nedeniyle %2,5 düşüş yaşadı.