Napoli'nin 2020 yılında Lille'den Victor Osimhen'i transfer ettiği süreçte iki kulüp arasında yapılan anlaşmada yolsuzluk iddiaları gündeme gelmişti.

İtalyan mali polis teşkilatı (Guardia di Finanza) tarafından yürütülen soruşturmada Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen'in ifadesine başvuruldu.

"KULÜPLERİN ANLAŞMASINDAN HABERİM YOKTU"

La Repubblica gazetesinin haberine göre; Osimhen, Napoli'ye transfer sürecinin perde arkasında yaşanılanları şu şekilde anlattı:

"Menajerim bana Napoli’nin ilgisinden bahsetmişti ama onun tek derdi transferin gerçekleşmesiydi. O sırada babam hastaydı ve benim tek düşündüğüm şey, onun durumunu öğrenmekti. Futbol ise arka planda kalmıştı. Gerard (eski menajerim) beni Nice’e çağırdı. Orada Luis Campos ve Lille Başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli’ye gideceğimi, kulüplerin anlaşmaya vardığını söylediler. Ancak benim bundan hiçbir haberim yoktu.

"BABAMIN YASINI TUTAMADIM"

Babam vefat ettiğinde Lille’e ve menajerime büyük bir öfke duydum. Onu son kez göremedim. Buna rağmen ertesi gün Napoli’ye gitmem gerektiğini söylediler. Babamın yasını tutmaya bile fırsat bulamadım. Sırf Lille başkanına duyduğum saygıdan dolayı Napoli’ye gittim ama orada hiçbir şeye imza atmaya niyetim yoktu.

"SÖZLEŞMEYİ SORDULAR AMA ELİMDE BELGE YOKTU"

Napoli’de teknik direktörle görüştüm, ardından Capri’de De Laurentiis ile buluştuk. Bana şehirden ve kulüpten bahsetti ama Giuntoli ile aralarında İtalyanca konuşuyor, ben ise hiçbir şey anlamıyordum. Hatta bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu ama elimde hiçbir belge yoktu.

"MENAJERLE YOLLARIMI AYIRDIM"

Otele döndüğümde menajerimden sözleşmenin taslağını istedim, ‘bende yok’ dedi. Oysa başkan bana tam tersini söylemişti. Ardından önüme bir kağıt koydu, ancak bu gerçek bir sözleşme değil, sadece bir anlaşma taslağıydı. Çok öfkelendim ve Fransa’ya dönmek istedim. Lopez’den izin alıp Paris’e gittim. Döndüğümde o menajerle yollarımı ayırdım.

"NAPOLI'NİN İLGİSİNİN CİDDİ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Sonrasında Napoli’nin ilgisinin ciddi olduğunu görünce süreci William D’Avila’ya teslim ettim. Temmuz ayının sonunda Lille’de sözleşmeye imza attım. Napoli adına Maurizio Micheli, Lille cephesinden ise Lopez, Ingla, Calenda ve Cros oradaydı.”