İtalya cari işlem fazlasınde önemli artış

İtalya’nın dış ekonomik faaliyetlerine ilişkin Mayıs 2025 verileri, ülkenin cari işlemler dengesinde olumlu bir tabloya işaret etti. Banca d’Italia'nın yayımladığı resmi istatistiklere göre, İtalya’nın cari fazla miktarı 1.67 milyar euroya yükseldi. Bu rakam, 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 930 milyon euroya göre ciddi bir artış anlamına geliyor.

Mal dengesi kaleminde ise geçen yıla göre hafif bir düşüş yaşandı. Mayıs 2025’te mal fazlası 6.28 milyar euro olarak gerçekleşirken, bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 6.50 milyar euroydu. Hizmetler kaleminde de benzer bir gerileme gözlemlendi. 2024 Mayıs ayında 260 milyon euro olan hizmet fazlası, bu yıl 150 milyon euroya düştü.

BİRİNCİL GELİR AÇIĞI DARALDI, CARİ DENGEYE KATKI SAĞLADI

Cari dengeyi pozitif etkileyen en önemli unsur, birincil gelir açığındaki daralma oldu. Birincil gelir kalemi, yani İtalyan vatandaşlarının ve şirketlerinin yurt dışındaki yatırımlardan elde ettiği gelirler ile ödemeler dengesinde, açık 5.25 milyar eurodan 4.05 milyar euroya geriledi. Bu gelişme, sermaye ve yatırım gelirlerinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Öte yandan, ikincil gelir açığında hafif bir artış yaşandı. 2024 yılı Mayıs ayında 570 milyon euro olan açık, bu yılın aynı döneminde 710 milyon euro olarak kaydedildi. Bu kalem, büyük oranda transfer ödemeleri ve göçmenlerin yurtdışına gönderdikleri dövizlerden oluşuyor.

İTALYA’NIN GENEL DIŞ EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

İtalya'nın Mayıs 2025 verileri, ülkenin dış ekonomik dengede yapısal bir istikrar yakalamaya başladığını gösteriyor. Mal ve hizmet kalemlerinde yaşanan sınırlı düşüşe karşın, gelir tarafındaki toparlanma cari işlemler fazlasının artmasını sağladı. İtalyan ekonomistlere göre bu durum, ülkenin dış yatırımlarının verimliliğinin arttığını ve iç talep ile ihracat arasında daha dengeli bir yapının oluştuğunu gösteriyor.

Ancak uzmanlar, mal ve hizmet kalemlerinde görülen küçülmenin sürdürülebilirliği tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle turizm gelirlerindeki yavaşlama ve enerji ithalatının etkisiyle bu dengelerin önümüzdeki aylarda yeniden sarsılabileceği ifade ediliyor. Yine de, birincil gelirlerdeki toparlanma ve cari fazla verileri, İtalya’nın dış ekonomik pozisyonunun güçlenmeye devam ettiğine işaret ediyor.