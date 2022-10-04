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Napoli Türkiye'de hazırlık maçı yapacak

İtalya Serie A'da sezona iyi başlayan Napoli, Dünya Kupası için verilecek arada Türkiye'de hazırlık maçı yapacak.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 09:58
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İtalya devi Napoli Türkiye'de hazırlık maçı yapacak

Napoli Türkiye'de hazırlık maçı yapacak
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İtalya Serie A'da 8 hafta sonunda zirvede yer alan Napoli, Dünya Kupası için sezona verilecek arada en azından kupaya gitmeyecek oyuncularla ritim kaybını önlemek istiyor. Napoli'nin planları arasında Türkiye ziyareti de yer alıyor. 

Repubblica'nın haberine göre Napoli, Katar'daki Dünya Kupası'na katılmayacak oyuncularını hazırda tutmak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda bir hazırlık turu planlanırken Türkiye'de de maç oynama planı olduğu aktarıldı. 

GALATASARAY VEYA TRABZONSPOR OLABİLİR

Napoli'nin Türkiye seçiminin arkasında eski oyuncularıyla yeniden bir araya gelmek olabileceği aktarılmakta. Dünya Kupası kadrosunda bulunma ihtimaline göre Dries Mertens'in formasını giydiği Galatasaray ve Marek Hamsik'ten kaynaklı Trabzonspor'un adaylar arasında dikkat çektikleri belirtiliyor. 

Her ne kadar Kim Min-Jae'nin Dünya Kupası'nda olması beklense de Napoli'nin transfer sürecinde Fenerbahçe ile kurduğu yakın ilişkiler, bir dostluk maçına da zemin hazırlayabilir. 

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