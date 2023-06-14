İtalyan devi Uğurcan Çakır'ın peşinde. Süper Lig devi transferde rakip oldu

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın peşine Roma düşse de transfer yarışında Süper Lig devi İtalyanlara rakip oldu.

İtalyan devi Uğurcan Çakır'ın peşinde. Süper Lig devi transferde rakip oldu

Sezona Nenad Bjelica ile giriş yapacak Trabzonspor'un milli yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Uğurcan Çakır. Geçtiğimiz sezon da Avrupa devleri tarafından yazılıp çizilse de takımda kalan Uğurcan Çakır'a Roma'nın ilgisi olduğu belirtildi.

ROMA GİRİŞİMLERİ SIKILAŞTIRDI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun Roma'sı Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için girişimlerini arttırdığı öne sürüldü. İtalyan temsilcisinin daha önce de takip ettiği milli file bekçisi için son dönemde temaslarına hız verdiği aktarıldı. Roma'nın bu transferi 10-12 milyon euro arasında bitirebileceği öne sürüldü.

GELECEĞE YATIRIM OLACAK
Öte yandan Roma'nın, Uğurcan Çakır'ı geleceğe yatırım olarak gördüğü belirtildi. İtalyan temsilcinin, 27 yaşındaki file bekçisini transfer etmesi durumunda, Uğurcan'ın ilk yıl Rui Patricio ile kaleyi paylaşacağı kaydedildi.

RAKİP GALATASARAY
Galatasaray da Roma 'ya transferde rakip oldu. Galatasaray'ın milli oyuncu için 4-5 milyon euro ve birkaç oyuncu teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi.

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