İtalya ekonomisi beklentileri aştı

İtalya’nın 2024 yılı ekonomik performansı beklentileri aşarak yüzde 0,7 oranında büyüme kaydetti. Bu oran, İtalya Merkez Bankası’nın yüzde 0,5’lik büyüme tahmininin üzerinde gerçekleşirken, hükümetin başlangıçtaki yüzde 1’lik hedefinin altında kaldı. Büyümedeki en büyük etkenler arasında ihracattaki artış ve kamu harcamalarındaki yükseliş yer aldı.

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Hane halkı tüketimi, artan enerji maliyetleri nedeniyle sınırlı kalsa da, yıllık bazda yüzde 0,4 oranında büyüme gösterdi. Kamu harcamaları ise yüzde 1,1 artışla ekonomiye en büyük katkıyı sağlayan faktörlerden biri oldu. Sabit sermaye yatırımları yüzde 0,5 oranında yükselirken, net dış talep de GSYH üzerinde olumlu bir etki yarattı. İhracatlar yüzde 0,4 artarken, ithalatlar yüzde 0,7 oranında gerileyerek dış ticaret dengesine katkı sundu.

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Öte yandan, Avrupa Birliği’nin pandemi sonrası toparlanma fonlarının etkin kullanımında yaşanan gecikmeler, büyük kamu projelerinin hayata geçirilmesini zorlaştırdı. Bu durum, büyümenin hükümetin beklentilerini karşılayamamasında önemli bir faktör olarak öne çıktı. Yine de, 2024 yılı genelinde elde edilen yüzde 0,7'lik büyüme, İtalya ekonomisinin dirençli olduğunu ve zorlu piyasa koşullarına rağmen büyümesini sürdürebildiğini gösterdi.