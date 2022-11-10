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Arda Güler İtalya'da manşet oldu

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, İtalya'da da gündem oldu

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:59
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İtalya Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i konuşuyor

Arda Güler İtalya'da manşet oldu
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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in ünü ülke sınırlarını da aştı. Arda, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a manşet oldu.

Gazetede şu ifadeler kullanıldı:

"Böylesi 100 yılda bir gelir. Türkiye 17'lik Güler'in hastası. 2005 doğumlu ama Türkiye'de çoktan yıldız oldu. Mesut Özil'in mirası 10 numara artık onun omuzlarında. Instagram'da 1 milyon takipçisi var. Tüm televizyon programlarında ondan bahsediliyor” 

Gazetede "İlkokul bahçesinde başlayan özel bir yeteneğin hikayesi” ifadesiyle Arda'nın hayat hikayesinin özeti de yayımlandı.

Bir başka haberde de Napoli'nin Arda Güler'i transfer etmek için devrede olduğu ileri sürüldü.

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