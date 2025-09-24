İtalya, Gazze’ye giden Sumud filosunu koruyacak

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'deki İsrail ablukasını kırıp bölgeye yardım götürmek amacıyla çıkan Sumud filosundaki gemilerin birkaç defa saldırıya uğramasının ardından çarşamba günü filoda oluşabilecek acil bir olaya müdahale etmek üzere bir donanma fırkateyni gönderdiklerini açıkladı.

İtalya Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan bir açıklamada Savunma Bakanı Crosetto'nun şu ifadelerine yer verildi:

“Flotilla"da bulunan İtalyan vatandaşlarına yardım sağlamak için, bu gece saat 03:50'de, Estonya'da bulunmamıza rağmen, Savunma Genelkurmay Başkanı ile görüşmelerin ardından ve olayın hızlı değerlendirmesini yaptıktan sonra, Başbakan ile görüştüm ve Mare Sicuro operasyonu kapsamında Girit'in kuzeyinde seyreden ve olası kurtarma operasyonları için bölgeye doğru yola çıkan İtalyan Donanması'na ait çok amaçlı fırkateyn Fasan'ın derhal bölgeye gitmesine izin verdim.

Bu karar, İtalya'daki İsrail askeri ataşesine, Büyükelçimize, Tel Aviv'deki askeri ataşeye ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Kriz Birimine iletildi.”

FIRKATEYN GÖNDERİLDİ SALDIRI KINANDI

Crosetto'nun duyurusuyla birlikte yayımlanan, filoya yönelik saldırılara ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırılar kınandı.

"Son saatlerde, içinde İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu gemilerine, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından insansız hava araçları kullanılarak düzenlenen saldırı konusunda, en şiddetli kınama ifadesini kullanmaktan başka bir şey yapılamaz. Bir demokraside, uluslararası hukuk kurallarına uygun ve şiddete başvurmadan gerçekleştirilen gösteriler korunmalıdır."