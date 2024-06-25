İtalya hem ağladı hem ağlattı. Böylesi görülmedi

Avrupa Şampiyonası’nda, B Grubu’nun son maçlarında; bu gece İspanya, Arnavutluk ile karşılaşırken, daha önemli olan Hırvatistan-İtalya karşılaşmasında ise taraftarlar kozlarını Leipzig Stadyumu’nda paylaştı.

Çoğunu Hırvat taraftarların doldurduğu 44 bin kişilik Red Bull Arena’da, ilk 20 dakikada oyuna daha fazla hakim olan hiç kuşkusuz mavi-kırmızı-beyazlı Hırvat takımıydı. Bu dakikadan sonraki 15 dakika içerisinde gök mavili İtalyanlar gole çok yaklaştıysa da, bunu skor tabelasına yansıtamadı.

Avrupa Şampiyonası’na 7. kez katılan Hırvatlarda, teknik adam Zlatko Dalic’in, mutlak galibiyet amacıyla çıktığı İtalya önünde, bunu son saniye kadar sürdürdü. İşte ne olduysa o uzatmaların son saniyesinde oldu!

Hırvatistan’ın cepte bir puan ile çıktığı bu 90 dakikadan mutlak galip ayrılması gerekirken, mavi-yeşil-beyazlı İtalyanlara bir üst gruba çıkmak için, sadece tek puan yetiyordu.

Bu kupayı iki kez müzesine götüren ve kupanın aynı zamanda son şampiyonu olan, çizmenin teknik adamı Luciano Spalleti’nin öğrencileri, galibiyet ararken hem de kendisine yetecek olan bir puanı korumanın politikasını izledi.

*

İlk yarıda çok net, çok parlak, bir net gol pozisyonunu her iki cephe de yakalayamadıysa da, ‘’Damalılar’’ lakaplı Hırvatistan, ikinci devre 3 puan adına ya hep, ya hiç için oynadı. Kaybedecek bir şeyi olmayacağı için daha risk alarak çıktı bu yarıya.

Gerçi Hırvatlar rakip alana dikine oynamakta zorlandılar. İtalyanlar ise gitti mi az gidiyordu ama pir gidiyordu!

Oyunun 53. dakikasında yine bir Hırvatistan atağında, rakip ceza alanı içerisinde sol çaprazdan Hoffenheim forması giyen Kramaric’in şutu, bu yarının başında Pellegrini’nin yerine oyuna giren Frattesi’nin sol koluna çarpınca, VAR’dan pozisyonu inceleyen Holandalı orta hakem Danny Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen takım kaptanı Real Madridli Modric’in atışını kurtaran kaleci Donnarumma’nın sevinci ve Modric’in üzüntüsü kısa sürdü. Hırvat taraftarlar ve Modric büyük üzüntülerini tamamlayamadan, bir dakika sonraki atakta en son İtalyan eldiven Donnarumma’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu, altı pasın üzerinde birden önünde bulan Modric, bu sefer kaçırmadı. İşte futbol böyle enteresan bir oyun!

Bir dakika önce hem sahada, hem Balkanlar da dip yapan moraller, bir dakika sonra tavan yaptı!

*

Mağlup duruma düşen İtalyanlar, grubu 3’ncü tamamlayacaklarından ötürü, kupadan elenme ihtimalleri doğunca, oyunu yedikleri golden sonra Hırvat yarı alanına yıktılar. Dakikalar 80’i gösterene kadar Hırvat defansını bunalttılar ama yaşlarına tecrübeleri de eklenen damalılar bunları savuşturdular.

Oyunun son 3 dakikasına girildiğinde gök mavililer beraberlik ve üst tura çıkma golünü öyle bir kaçırdılar ki, deyim yerindeyse kıl payı! Sağdan yerden kesilen ortaya son anda yetişip ayağını uzatamayan, oyuna ikinci yarıda dahil olmuş Scamacca, sanırım bu gece kamptaki odasında sabaha kadar uyuyamayacaktı, son saniyede attıkları gol olmasa!

Uzatmalardaki 8 dakikanın adeta son saniyelerinde gelen baskılar, 15 dakika önce oyuna giren Laziolu Zaccani, ceza alanın sol çaprazda önüne gelen meşin yuvarlağa sağ ayağıyla şahane bir plase ile Hırvat kalecisi Fenerbahçeli Livakovic’in solundan filelere gönderince skor 1-1 oldu.

İtalyanlar sevinçten, Hırvatlar üzüntüden bir anda şok oldu. Hırvatlar 1 dakika önce direk gruptan çıkarken, 1 dakika sonra yedikleri golle 2 puanda kaldı. En iyi 3’ncü olabilecek takımlar arasına girme hakkını da sanırım kaybetti.

Hem Hırvatistan’da, hem de İtalya’da ekran başında maçı seyredenler arasında, tahminim kalp krizi geçirenler olmuştur.

Bu futbol, gerçekten enteresan bir oyun ya!