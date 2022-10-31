31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Icardi için flaş iddia

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi için İtalya'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 23:18
Takip Et

İtalya Icardi'yi konuşuyor

Icardi için flaş iddia
+
Aa
-

Galatasaray'ın Paris Saint Germain Kulübü'nden kiralacağı Arjantinli golcü Mauro Icardi için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız kulübünün gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Icardi'nin eski takımı Inter'e dönmek istediği ileri sürüldü.

Inter Live'da yer alan bir haberde Icardi'nin Inter'e dönmek istediği, bunun için Paris Saint Germain'den kazandığı yüksek ücretten bile vazgeçmeye hazır olduğu ifade edildi.

Paris Saint Germain'in Inter'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milan Skriniar'ı ocak ayında almayı planladığı, bunun için de Icardi'nin transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
2
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
4
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
5
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
﻿Türk-İş Genel Başkanı Ergün'den asgari ücret açıklaması. Aralık ayına bir hafta kala
6
﻿Türk-İş Genel Başkanı Ergün'den asgari ücret açıklaması. Aralık ayına bir hafta kala
﻿Türk-İş Genel Başkanı Ergün'den asgari ücret açıklaması. Aralık ayına bir hafta kala
﻿Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında iki isim görevden alındı
7
﻿Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında iki isim görevden alındı
﻿Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında iki isim görevden alındı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı
﻿Jesus istedi: Kaan Ayhan geliyor
﻿Jesus istedi: Kaan Ayhan geliyor
﻿Jesus istedi: Kaan Ayhan geliyor
﻿Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Giresunspor maçını değerlendirdi
﻿Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Giresunspor maçını değerlendirdi
﻿Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Giresunspor maçını değerlendirdi
﻿Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. ''Taraftar desteğine ihtiyacımız var''
﻿Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. ''Taraftar desteğine ihtiyacımız var''
﻿Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. ''Taraftar desteğine ihtiyacımız var''
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.