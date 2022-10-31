Icardi için flaş iddia

Galatasaray'ın Paris Saint Germain Kulübü'nden kiralacağı Arjantinli golcü Mauro Icardi için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız kulübünün gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Icardi'nin eski takımı Inter'e dönmek istediği ileri sürüldü.

Inter Live'da yer alan bir haberde Icardi'nin Inter'e dönmek istediği, bunun için Paris Saint Germain'den kazandığı yüksek ücretten bile vazgeçmeye hazır olduğu ifade edildi.

Paris Saint Germain'in Inter'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milan Skriniar'ı ocak ayında almayı planladığı, bunun için de Icardi'nin transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtildi.