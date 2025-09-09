İtalya İsrail'i son nefeste yendi: Tam 9 gol!

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya İsrail'i son nefeste yendi: Tam 9 gol!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya İsrail'i deplasmanda 5-4 mağlup etti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 gole sahne olan İsrail-İtalya maçı nefes kesti.

İtalya 2'si kendi kalesine olmak üzere 7 gol attığı karşılaşmada İsrail'i son dakikada Tonali'nin attığı golle 5-4 yendi.

Bu sonuçla Gennaro Gattuso, Gök Mavililer'in başında üst üste 2. maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

B grubu

Kosova - İsveç: 2-0

İsviçre - Slovenya: 3-0

C grubu

Yunanistan - Danimarka: 0-3

Belarus - İskoçya: 0-2

I grubu

İsrail - İtalya: 4-5

L grubu

Cebelitarık - Faroe Adaları: 0-1

Hırvatistan - Karadağ: 4-0

