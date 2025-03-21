İtalya kafayı çalıştırarak galip geldi

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında San Siro’da Almanya ile karşılaşan İtalya, üstün oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Sandro Tonali’nin erken dakikalarda kaydettiği golle öne geçen İtalyanlar, defansif zaafları nedeniyle Almanya’nın iki kafa golüne engel olamayarak sahadan mağlup ayrıldı.

Maç boyunca pozisyon üstünlüğünü elinde bulunduran İtalya, hücumda son vuruşlardaki etkisizliği ve Almanya’nın savunmadaki sağlam duruşu nedeniyle farkı açma fırsatlarını değerlendiremedi. Almanya ise duran topları etkili kullanarak geri dönüşü sağladı.

İtalta, Almanya’ya karşı dengeli bir oyun sergiledi. Ancak gol fırsatlarını değerlendirememeleri ve savunmada duran toplarda verilen açıklar, mağlubiyetin kaçınılmaz olmasına neden oldu.

İtalya, ikinci maçta Almanya karşısında tur şansını devam ettirmek için daha iyi bir performans sergilemek zorunda. Almanya ise evindeki rövanş öncesinde avantajı eline geçirmiş durumda.