Juventus, İtalya Serie A'da sahasında Cagliari ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı Kenan Yıldız'ın attığı 2 golle kazanmayı başardı. Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Çizme ekibi, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Mücadelenin ardından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan için övgü dolu sözler kullanırken, İtalyan basını da Kenan Yıldız'a manşetlerinde yer verdi.

İşte Kenan Yıldız için Luciano Spalletti'nin sözleri ve İtalyan basınında yazılanlardan öne çıkanlar:

'ŞAMPİYON NİTELİKLERİNE SAHİP'

Spalletti, "Kenan Yıldız, bir şampiyonun niteliklerine sahip. Hiç yoktan bir zafer yarattı. Ona mümkün olduğunca fazla özgürlük vermeye çalışıyorum, taktiksel kısıtlamalardan kurtarıyorum. Dar alanlarda iyi ama karar verme becerisini geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KENAN YILDIZ BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR'

Tuttosport maç için "Kenan Yıldız, Juve'yi ligde de sırtladı" başlığını kullanırken, Kenan'ın performansı hakkında şu ifadeler kullanıldı: Kenan Yıldız büyülemeye devam ediyor. Cagliari'ye karşı her zamanki şovunu sergiledi, belirleyici iki gol attı ve Juventus'un itici gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir başka etkileyici performans.

'NO YILDIZ NO JUVE'

La Gazetta della Sport, Kenan'la ilgili, "Kenan Yıldız her zamanki gibi en iyi halinde, ayrıca Juve'nin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bir 10 numara, bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda bir santrfor, çünkü 9 numaralar kötü oynadığında o orada." sözlerini kullandı. Haberde yer alan, "No Yildiz, no Juve" (Kenan yoksa Juve de yok) ifadeleri de dikkat çekti.

'KENAN YILDIZ 2 GOLLE DEVİRDİ'

Corriere dello Sport: Kenan Yıldız, Cagliari'yi iki golle devirdi. Juve ligde galibiyet serisine geri döndü.

'ATTIĞI 2 GOL DE GÖRÜLMEYE DEĞER'

Sky Sports İtalya: Kenan Yıldız'ın Cagliari'ye karşı attığı iki gol de görülmeye değer.